Спикер Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова встретилась с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. Об этом говорится в сообщении Совета Федерации России.

Отмечается, что в ходе встречи, состоявшейся в рамках осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ в Туркменистане, стороны отметили высокий уровень двусторонних отношений и большой потенциал для их дальнейшего развития.

«В соответствии с поручениями лидеров наших стран мы привержены всестороннему укреплению связей с Азербайджаном», — заявила Валентина Матвиенко.

На встрече обсуждалось дальнейшее развитие межпарламентского диалога. Была отмечена роль парламентариев в укреплении всего спектра двусторонних отношений, в том числе сотрудничества между регионами России и Азербайджана, а также подчеркнута важность взаимодействия на международных парламентских площадках.

Председатель Совета Федерации России пригласила Сахибу Гафарову и представителей Азербайджана принять активное участие в мероприятиях XII Невского международного экологического конгресса и V Евразийского женского форума, которые пройдут в следующем году в Санкт-Петербурге.

Сахиба Гафарова отметила рост двустороннего экономического сотрудничества, развитие гуманитарных связей, а также расширение межпарламентского и межрегионального взаимодействия.

Она подчеркнула важность последовательного укрепления сотрудничества посредством Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием Российской Федерации и Милли Меджлисом Азербайджана, а также развития связей между молодыми парламентариями.