В отношениях Азербайджана и Армении сложилась парадоксальная ситуация. Стороны продвигаются к окончательному мирному урегулированию, обсуждают восстановление транспортных коммуникаций и экономическое сотрудничество. Однако Ереван до сих пор не предоставил Баку документацию о минных полях вдоль линии соприкосновения, существовавшей с ноября 2020 года по сентябрь 2023-го. Речь идёт о 480 километрах территории, где отсутствие точных сведений о расположении взрывных устройств существенно осложняет разминирование.

Особенность этой ситуации в том, что интенсивное минирование продолжалось уже после завершения 44-дневной войны, когда трёхстороннее заявление от 10 ноября 2020 года должно было создать условия для прекращения военного противостояния. Согласно данным Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), предоставленным 1news.az, в последующие три года интенсивность минирования вдвое превышала показатели предыдущих десятилетий. После антитеррористической операции сентября 2023 года на освобождённых территориях было обнаружено свыше 500 тысяч мин.

До сентября 2020 года протяжённость линии соприкосновения составляла 254 километра. Армения передала документы по части этих территорий, однако их достоверность, по оценке ANAMA, составляет лишь 25%: координаты опорных точек не соответствуют фактическому расположению мин. Документы по трём участкам прежней линии отсутствуют полностью: около 36 километров в Геранбойском районе, 26 — в Тертерском и 9 — в Ходжавендском.

Наиболее серьёзный пробел касается 2020–2023 годов. После войны сформировалась новая линия соприкосновения протяжённостью 480 километров, почти вдвое больше прежней. По данным ANAMA, Армения не передала ни одного формуляра минных полей, относящегося к этой линии. Еревану предстоит ответить на конкретный вопрос: где находятся документы о минных полях, установленных в течение трёх послевоенных лет, и почему они до сих пор не переданы Азербайджану?

Азербайджан неоднократно заявлял о поставках мин из Армении через Лачинскую дорогу в период временного размещения российского миротворческого контингента. Обнаруженные впоследствии взрывные устройства подтверждают масштаб минной угрозы, на которую Баку обращал внимание ещё до сентября 2023 года. Формуляры за этот период могли бы содержать сведения о расположении минных полей, плотности минирования и других технических характеристиках. Поэтому непереданные документы представляют не только гуманитарный, но и политический интерес: они могли бы пролить свет на обстоятельства минирования территорий уже после подписания соглашения о прекращении боевых действий.

Последствия отсутствия документации несёт Азербайджан. По данным ANAMA, с ноября 2020 года по 18 ноября 2026 года на освобождённых территориях зафиксировано 279 минных инцидентов. Пострадали 444 человека, из которых 73 погибли и 371 получил ранения. Вдоль бывшей линии соприкосновения произошло 112 инцидентов со 163 пострадавшими, а на территориях вдали от неё — 167 случаев, в результате которых пострадал 281 человек. Таким образом, большинство инцидентов произошло за пределами прежних военных позиций: взрывоопасные предметы обнаруживаются вблизи населённых пунктов, вдоль дорог, на сельскохозяйственных землях и других территориях, предназначенных для гражданского использования. Это напрямую осложняет реализацию программы «Великое возвращение»: прежде чем строить дома, прокладывать коммуникации или возвращать земли в сельскохозяйственный оборот, необходимо обеспечить их безопасность.

Несмотря на это, Азербайджан продолжает масштабные работы. По данным ANAMA, с 10 ноября 2020 года по 18 ноября 2026 года очищено 312 218 гектаров земли. Обнаружено и обезврежено 271 505 взрывоопасных предметов, включая 44 880 противопехотных мин, 24 436 противотанковых мин и 202 189 неразорвавшихся боеприпасов. В разминировании задействованы ANAMA, Министерство обороны, МЧС и специализированные организации; используются механизированные комплексы, кинологические расчёты, спутниковые системы и беспилотники. Однако даже современные технологии не заменяют точной документации, которая позволяет быстрее выявлять опасные участки и снижать риски для сапёров.

В 2025 году Азербайджан и Армения парафировали мирное соглашение в Вашингтоне. Стороны обсуждают практические вопросы нормализации отношений, но проблема формуляров за 2020–2023 годы остаётся нерешённой. Передача достоверной минной документации — один из наиболее конкретных шагов, которыми Ереван мог бы подтвердить свою приверженность мирному процессу. Ведь цена отсутствующих документов измеряется не дипломатическими разногласиями, а человеческими жизнями.