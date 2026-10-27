Азербайджан приветствует инициативу выдвижения государственного министра Объединенных Арабских Эмиратов Ланы Заки Нусейбе на должность Генерального секретаря ООН.
Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос СМИ, сообщает Report.
По его словам, Азербайджан подчеркивает важность процесса отбора, основанного на Уставе ООН и учитывающего профессиональные качества кандидатов, их дипломатический опыт, беспристрастность и способность формировать консенсус между государствами-членами организации.
«Надеемся, что этот процесс завершится результатом, который будет способствовать формированию более сильной, эффективной ООН, способной оперативно реагировать на современные вызовы», — отметил Гаджизаде.