Победившее на выборах в Сербии движение «Студенческий список – Студенты побеждают» не намерено вводить санкции против России, заявил его представитель Йово Бакич.

«Мы уважаем Россию и как великую державу, и как нашего исторически важного партнера, а во многих случаях – и защитника. Никаких изменений в этом вопросе не будет», – сказал он.

Бакич заверил, что новое сербское правительство не станет вводить санкции против Москвы. По его словам, такой шаг может нанести ущерб историческим отношениям двух стран.

Представитель движения также напомнил, что Сербия «пережила санкции ООН и прекрасно знает, какое это испытание».