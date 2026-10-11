В Баку и на Абшеронском полуострове завтра днем местами возможен небольшой кратковременный дождь, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В течение дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-18 градусов, днем – 21-26 градусов тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 70-75%.

В районах Азербайджана также ожидается преимущественно сухая погода. При этом днем в некоторых восточных районах возможны небольшие кратковременные дожди с грозами, а ночью и утром местами опустится туман. Восточный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 14-18 градусов, днем – 21-26 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 4-9 градусов, днем – 13-18 градусов тепла.