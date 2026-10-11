Президент США Дональд Трамп допустил переименование Атлантического или Тихого океана в «океан Трампа» или «океан Америк».

«Нам нужен океан. Поэтому я подумывал либо об Атлантическом, либо о Тихом океане. Мы назовем его “океан Трампа” или “океан Америк”. Что-то в этом роде. Нам нужно это сделать, пока я не ушел», — заявил Трамп, выступая перед сторонниками в штате Теннесси.

Американский лидер также вновь заговорил о возможном переименовании Ормузского пролива в пролив Трампа. При этом он отметил, что не собирается менять название реки Миссисипи, поскольку «любит Миссисипи».