Евросоюз намерен утвердить 22-й пакет санкций против России на фоне решения США разрешить импорт российского дизельного топлива, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Приостановка санкций в отношении российского дизельного топлива обеспечит Москве еще больше доходов», – написала Каллас в X.

По ее мнению, это также усилит Россию в военном плане.

«Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и мы не будем этого делать», — подчеркнула глава дипслужбы ЕС.

Каллас также заявила, что в понедельник, 12 октября, министры иностранных дел стран Евросоюза утвердят «самый большой черный список в отношении России». По ее словам, новые ограничения затронут российскую военную промышленность.