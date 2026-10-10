Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение США ослабить ограничения на экспорт российского дизельного топлива после удара по Запорожью, где погибли 12 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Сегодня Россия выразила свою благодарность за отмену санкций на экспорт дизельного топлива, сбросив пять управляемых бомб на жилые дома в Запорожье. На данный момент, к сожалению, подтверждена гибель двенадцати человек, среди которых трое детей», — написал Зеленский в соцсети X.

По его словам, еще 14 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, выясняется информация по поводу 12 людей, которые могли находиться в домах.

«Все службы работают на местах, продолжаются поисково-спасательные операции. Ночью под ударами находились 13 наших регионов. Есть разрушения жилых домов, инфраструктуры, железной дороги», – отметил украинский лидер.

По его словам, Россия воспринимает любое ослабление давления как разрешение продолжать войну.

«Нужны другие сигналы. Россия должна понять, что ей нужно прекратить войну, а для этого она должна ощутить свои потери», – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что сейчас именно украинские удары на большие расстояния позволяют добиваться такого эффекта.