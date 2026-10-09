Милли Меджлис Азербайджана 13 октября проведёт заседание, в повестку которого включены проекты законов о сотрудничестве с Кыргызстаном, международных климатических мероприятиях, предпринимательстве, трудовых отношениях и государственной службе.

Согласно проекту повестки, депутаты рассмотрят 13 вопросов. В числе документов — законопроект об утверждении договора о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном, а также соглашений о международных автомобильных перевозках и изменениях в договор о создании Азербайджано-Кыргызского фонда развития.

Также парламентарии рассмотрят вопрос об утверждении меморандума с секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения, касающегося проведения Climate Week-4 и 30-го заседания Комитета по адаптации.

В повестку включены поправки в ряд законодательных актов, регулирующих предпринимательские проверки и оценку воздействия на окружающую среду. Этот законопроект будет рассмотрен в третьем чтении.

В первом чтении планируется обсудить изменения в Трудовой кодекс и закон «Об авиации», закон «О техническом регулировании», а также поправки в законы «Об исполнительном производстве» и «О рынке ценных бумаг». Кроме того, депутаты рассмотрят во втором чтении проект Государственного кодекса Азербайджанской Республики о государственной службе и ряд изменений в законодательство, регулирующее службу в государственных органах, включая налоговые органы, полицию, прокуратуру, таможню, миграционные и чрезвычайные службы.

В повестке также значится законопроект об утверждении соглашения с Молодёжной организацией Движения неприсоединения, регулирующего деятельность её секретариата в Азербайджане. Повестка опубликована как проект и предложена к рассмотрению на заседании 13 октября