В городе Туркменбаши состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

В ходе беседы с удовлетворением были отмечены встречи и телефонные разговоры президентов Азербайджана и Ирана, а также недавний визит азербайджанской делегации в Иран и состоявшиеся обсуждения.

Подчеркнув, что наши страны связывают исторические узы дружбы и родства, президент Масуд Пезешкиан вновь заявил, что позиция Азербайджана, проявившего себя как дружественное государство и добрый сосед в период событий в Иране, высоко оценивается иранской стороной.

Глава нашего государства отметил, что Иран впервые принимал участие в формате «СНГ плюс» в качестве государства, не являющегося членом Содружества.

На встрече с удовлетворением отмечалось, что работы по реализации проекта Агбенд-Келале находится на завершающей стадии.

В ходе беседы было подчеркнуто, что соответствующие ведомства двух стран продолжают деятельность по претворению в жизнь вопросов развития двустороннего сотрудничества, обсуждавшихся в ходе последней встречи глав государств в столице Кыргызстана Бишкеке.