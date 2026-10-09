Завтра, 10 октября, Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди с перерывами. Ночью в некоторых местах полуострова осадки могут быть интенсивными и сильными, возможны грозы. К вечеру дожди постепенно прекратятся. Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 14–17 градусов тепла, днём — 19–21 градус тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность — 70–80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные ливни, грозы, град, в высокогорных районах — снег. В ночь с 9 на 10 октября и утром в некоторых восточных районах вероятно усиление осадков. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11–16 градусов тепла, днём — 20–25 градусов тепла, в горах ночью — 2–6 градусов тепла, днём — 7–12 градусов тепла.