Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп стремится как можно быстрее добиться мира в Украине и не намерен затягивать переговорный процесс.

«Президент хочет мира», – сказал Хегсет, подчеркнув, что Трамп «не играет в игры» и не терпит чрезмерных проволочек.

По словам главы Пентагона, США сейчас «ближе к миру, чем когда-либо прежде», а сам Трамп лично ведет процесс урегулирования.

Хегсет отметил, что Вашингтон намерен добиваться соглашения с позиции силы и продолжать давление ради достижения результата.

Глава Пентагона также заявил о необходимости «смотреть в глаза русским и (президенту России) Владимиру Путину» и вести серьезные переговоры.