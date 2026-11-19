Азербайджан и Армения и рассматривают возможность придания институционального характера сотрудничеству по выяснению судеб пропавших без вести.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на международной конференции «Судьба пропавших без вести: гуманитарный диалог и сотрудничество».

По его словам, Армения сталкивается с проблемой около 1000 пропавших без вести. Из них 777 человек числятся пропавшими с начала 1990-х годов, остальные исчезли в результате событий 2020 года и последующего периода.

Пашинян назвал сотрудничество с Азербайджаном наиболее эффективным способом решения этой проблемы. Он сообщил, что в ходе обсуждений в Дублине стороны более детально рассмотрели возможность создания институциональных механизмов взаимодействия.

Вместе с тем премьер отметил, что серьезным препятствием остается недоверие как между двумя странами, так и между родственниками пропавших без вести и властями Армении. Он подчеркнул, что утверждения о сокрытии правительством информации о судьбе пропавших не соответствуют действительности.