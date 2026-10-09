Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в пятницу встретятся в Майами с представителями Украины, чтобы обсудить новые предложения по урегулированию конфликта, сообщает Axios со ссылкой на американский источник.

«Уиткофф и Кушнер встретятся с украинскими переговорщиками в Майами завтра с целью обсудить новые идеи и предложения, которые американские переговорщики начали разрабатывать с Россией и Украиной во время недавнего визита в регион», – написал журналист Axios Барак Равид в соцсети X.

По его данным, во встрече также примут участие сотрудники Совета национальной безопасности США и Министерства финансов. Кроме того, Вашингтон пригласил советников по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, а также представителей НАТО и ЕС.

Стороны обсудят возможные гарантии безопасности для Украины, план ее восстановления и развития после окончания конфликта, а также другие вопросы.