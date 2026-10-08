Россия усилила удары по Киеву в преддверии зимы, город фактически переход в режим выживания. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в интервью AFP.

«Каждый день появляются новые сообщения о разрушенных зданиях, раненых или трагически погибших людях, поскольку обстрелы нашего города усиливаются… Сегодня вопрос заключается в выживании», – сказал Кличко.

Мэр призвал жителей, у которых есть друзья или родственники за пределами Киева, рассмотреть возможность временного переезда из столицы. При этом о полной эвакуации населения речь не идет, добавил он.

«Это цель Путина… лучший сценарий для Путина заключается в том, чтобы мы все уехали и отдали ему наши пустые города и нашу страну», – заявил Кличко.

По словам мэра, одним из наиболее серьезных рисков остается возможное нарушение работы системы водоснабжения. В таком случае в Киеве может возникнуть «достаточно масштабный» кризис.

Кличко также отметил, что подготовка города к зиме не гарантирует безопасности при проблемах с противовоздушной обороной.