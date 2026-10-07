Проблема пропавших без вести в результате продолжающегося военного конфликта в Украине приобрела масштабный характер и затрагивает различные категории граждан.

Об этом заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко на IV Международной конференции по вопросам пропавших без вести лиц в Баку, передает Report.

«Речь идет о пропавших без вести, людях, погибших на линии фронта, тела которых не были переданы украинской стороне, вывезенных и депортированных детях и многих других категориях», — сказал Ющенко.

Он отметил, что Украина сталкивается с необходимостью одновременно решать вопросы поиска пропавших без вести, возвращения военнопленных и вывезенных детей.

Говоря о масштабах боевых действий, бывший президент сообщил, что протяженность линии фронта составляет около 2,3 тыс. км, а на отдельных участках глубина зоны боевых действий достигает 60-70 км.