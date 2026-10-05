Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина «заплатит цену» за решение расширить перечень целей для ударов по территории России.

«И то, что сейчас делают ВС РФ, они занимаются возмездием за это. Украина должна и заплатит обязательную цену за эти свои действия», — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о расширении Украиной перечня целей для ударов по объектам мирной экономики России.

Песков также прокомментировал заявления дипломатов ряда стран, которые сообщили, что не планируют эвакуироваться из Киева вопреки предупреждениям МИД России.