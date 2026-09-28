Участники мирных переговоров оказывают давление на Иран, призывая его пойти на уступки в вопросе ядерной программы, чтобы возобновить переговоры о прекращении огня с Соединенными Штатами после того, как президент Дональд Трамп отверг предложенный Тегераном план перемирия. Посредники стремятся не допустить повторной эскалации конфликта до уровня полномасштабной войны.

Как пишет The Wall Street Journal, посредники, участвующие в переговорах, признают, что шансы убедить Иран пойти навстречу Трампу по вопросу, который имеет для него первостепенное значение, невелики. Трамп пытается вновь сосредоточить конфликт вокруг своей первоначальной военной цели — не допустить получения Ираном ядерного оружия — и сместить акцент переговоров с вопроса восстановления свободного судоходства через Ормузский пролив, который остается под давлением Тегерана.

Выступая на прошлой неделе в ООН, Трамп заявил, что рассматривает возможность «уничтожить» иранское правительство, чтобы не допустить появления у страны ядерного оружия.

Однако до сих пор Иран практически не давал посредникам оснований полагать, что готов обсуждать свою ядерную программу.

Иранское руководство уверено, что страна способна выдержать длительную американскую блокаду или новую кампанию бомбардировок со стороны США, сообщили представители правительств стран Ближнего Востока, регулярно поддерживающие контакты с Тегераном.

По их словам, власть в Иране сегодня все больше сосредоточена в руках Корпуса стражей исламской революции — военно-политической и экономической структуры, которая традиционно занимает жесткую позицию в отношении компромиссов с Западом.

В воскресенье министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран открыт для переговоров, однако предупредил, что на любую агрессию ответит соответствующим образом.

«Мы полностью готовы к возобновлению войны, — заявил Арагчи в программе NBC Meet the Press. — Мы будем твердо противостоять любой новой агрессии, даже если дело дойдет до войны Судного дня. Но одновременно мы готовы и к дипломатии. Выбор остается за президентом Трампом».

После завершения Генеральной Ассамблеи ООН Арагчи остался в Нью-Йорке на выходные для проведения дополнительных переговоров. Однако, по словам арабских посредников, с момента отказа Трампа от иранского предложения о прекращении огня Тегеран не пошел ни на какие компромиссы.

Представители арабских государств Персидского залива заявили, что Иран ожидает уступок со стороны Вашингтона, прежде чем переговоры смогут продвинуться вперед.

В телевизионном интервью Bloomberg премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани заявил, что со временем урегулировать конфликт становится все сложнее. В частности, он указал на атаки поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене и Ираке против Саудовской Аравии. Катар является одним из основных посредников, передающих сообщения между США и Ираном в попытке добиться мирного урегулирования.

«Этот конфликт чрезвычайно сложен, — заявил премьер-министр. — У нас нет четкой общей стратегии, которой мы могли бы следовать, чтобы положить ему конец. Именно этого нам сегодня и не хватает».

Сам Трамп скептически оценивает перспективы дипломатического урегулирования. Как сообщала в пятницу The Wall Street Journal, президент говорил своим сотрудникам, что считает возобновление кампании бомбардировок весьма вероятным.

В пятницу Трамп отверг предложение Ирана о прекращении огня, которое предусматривало открытие Ормузского пролива и приостановку американской блокады иранских портов на семь дней, чтобы создать пространство для переговоров.

В Вашингтоне растет уверенность в том, что военно-морская блокада оказывает серьезное воздействие на иранскую экономику. Одновременно американские чиновники и представители стран Персидского залива заявляют, что Иран постепенно теряет контроль над Ормузским проливом: через этот критически важный для мировой экономики и глобальных поставок нефти водный путь вновь проходят миллионы баррелей сырья.

«Это ослабляет позиции Ирана за столом переговоров», — заявил Умер Карим, исследователь вопросов безопасности Персидского залива из Бирмингемского университета в Великобритании.

По словам Карима, занимающее все более жесткую позицию руководство Ирана рассчитывает на то, что Трамп и его Республиканская партия потерпят поражение на промежуточных выборах.

В то же время многие представители ближневосточных государств считают, что после выборов Трамп будет в меньшей степени ограничен электоральными соображениями, а значит, станет более склонен к применению силы и менее заинтересован в заключении соглашения на условиях Ирана.

«Сейчас любая уступка со стороны любой из сторон будет воспринята другой стороной не как готовность к урегулированию, а как проявление слабости», — отметил Карим.

Иран хочет, чтобы США вернулись к меморандуму о взаимопонимании, согласованному Трампом в июне. Документ предусматривал открытие Ормузского пролива и последующий запуск переговоров по ядерной программе в обмен, среди прочего, на снятие части санкций с Ирана, размораживание миллиардов долларов иранских средств, находящихся за рубежом, и прекращение американской блокады.

Американские официальные лица заявляют, что это соглашение широко воспринималось как выгодное для Ирана и Трамп больше не намерен к нему возвращаться.

Вместо этого США ужесточили санкции против Ирана, а также против государств и компаний, продолжающих вести с ним бизнес. Вашингтон, в частности, пытается ограничить воздушное сообщение с Исламской Республикой.

«Неудивительно, что все стороны ужесточают свои позиции, — заявил Бехнам Бен Талеблу, старший директор программы по Ирану в вашингтонском Фонде защиты демократий, аналитическом центре, критически относящемся к политике Тегерана. — Тегеран пытается фактически вернуть Трампа к сокращенной версии соглашения, которое сам Иран нарушил ранее этим летом. Вашингтон тем временем, судя по всему, намерен продолжать усиливать санкционное давление и сохранять блокаду до тех пор, пока не увидит признаки капитуляции».

Высокопоставленный представитель правительства одной из ближневосточных стран, участвующих в мирных переговорах, заявил, что Иран готов пойти на компромиссы в отношении своей ядерной программы и был близок к этому ранее в текущем году в ходе переговоров с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Однако, по словам чиновника, для этого Тегерану потребуются четкие гарантии того, что после заключения любого соглашения между Вашингтоном и Тегераном Израиль не нанесет новых ударов по Ирану.