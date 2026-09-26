Украинские беспилотники в ночь на 26 сентября атаковали Ростовскую область и Краснодарский край. В результате повреждены жилые дома и промышленные объекты, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, над регионом были сбиты 30 беспилотников. Повреждения зафиксированы в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Таганроге, Азове, а также в нескольких районах области.

В Азове повреждены многоквартирные и частные дома, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили. Пострадали четыре человека. Еще один человек получил травмы в Таганроге.

В Краснодарском крае, по словам губернатора Вениамина Кондратьева, в результате атаки беспилотников загорелись два предприятия в Северском районе. Глава региона сообщил о погибших, не уточнив их число и другие обстоятельства произошедшего.