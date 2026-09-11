В последнее время в мировой политике происходит немало неожиданного и необычного. Событие, о котором пойдёт речь ниже, как раз из разряда таких. 10 сентября Алжир неожиданно объявил о разрыве дипломатических отношений с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Послу ОАЭ дали 48 часов на отъезд, а в Алжире заявили, что возможности сохранить прежний формат отношений исчерпаны.

На первый взгляд, ситуация действительно выглядит несколько странно. Алжир и ОАЭ не имеют общей границы, находятся в разных частях арабского мира и ещё недавно вовсе не воспринимались как естественные соперники. Более того, эмиратский бизнес успел вложиться в алжирскую экономику, в том числе в портовую и логистическую инфраструктуру. Что же произошло?

Интересно, что какого-либо одного события, которое стало бы непосредственной причиной разрыва, Алжир так и не назвал. Речь идёт, скорее всего, о противоречиях, которые накапливались постепенно. За последние годы ОАЭ превратились из сравнительно далёкой монархии Персидского залива в весьма активного игрока далеко за его пределами. И в какой-то момент оказалось, что Абу-Даби всё чаще появляется именно там, где у других стран — в данном случае у Алжира — есть собственные интересы.

Начать, пожалуй, стоит с Марокко. Это главный региональный соперник Алжира, отношения с которым уже давно остаются крайне напряжёнными, прежде всего из-за спора вокруг Западной Сахары. ОАЭ, в свою очередь, являются одним из близких партнёров Рабата. Абу-Даби признаёт марокканский суверенитет над этой территорией и стал первой арабской столицей, открывшей там консульство. Для Алжира, который поддерживает Фронт Полисарио и выступает за независимость Западной Сахары, это вопрос принципиальный.

Но дело уже не только в Западной Сахаре. Всё заметнее интересы Алжира и ОАЭ сталкиваются в Сахеле. Для Алжира этот регион имеет особое значение: он примыкает к его южным границам и связан с вопросами безопасности, миграции и энергетики. Через Нигер, в частности, должен пройти транссахарский газопровод из Нигерии в направлении Европы.

Между тем ОАЭ активно расширяют присутствие в Африке, а Марокко предлагает странам Сахеля выход к Атлантике через свою территорию. Для Алжира складывается неприятная картина: его главный соперник укрепляет позиции к югу от страны при поддержке обладающего значительными финансовыми возможностями Абу-Даби.

Есть и другие разногласия. Алжир выступает против нормализации отношений с Израилем, тогда как ОАЭ установили с ним дипломатические отношения ещё в 2020 году, а вслед за ними это сделало и Марокко. В Алжире Эмираты стали обвинять уже не только в невыгодной региональной политике, но и во вмешательстве во внутренние дела страны. Президент Абдельмаджид Теббун ранее даже говорил о попытках неназванной страны Залива дестабилизировать Алжир. Было понятно, что речь идёт об ОАЭ.

Сам разрыв поэтому готовился не один день. Ещё в феврале Алжир начал денонсацию соглашения об авиасообщении с Эмиратами, действовавшего с 2013 года. А 9 сентября, буквально за сутки до разрыва отношений, государственное агентство APS опубликовало исключительно жёсткий материал, обвинив ОАЭ в разжигании региональных кризисов.

Но, пожалуй, самое интересное начинается именно теперь.

Если отношения с Абу-Даби действительно надолго испорчены, Алжиру предстоит решить вполне практический вопрос. За предыдущие годы эмиратский капитал успел закрепиться в стране, в том числе через DP World в портовой и логистической инфраструктуре. Пока неизвестно, распространится ли политический конфликт на бизнес. Но если это произойдёт, освободившееся пространство кто-то вполне может попытаться занять.

И первым кандидатом выглядит Саудовская Аравия. Отношения Алжира с Эр-Риядом подчёркнуто хорошие: действует Высший алжиро-саудовский координационный совет, развиваются торговля и инвестиции, обе страны взаимодействуют в рамках OPEC+.

Но важнее другое. Саудовская Аравия сама всё заметнее конкурирует с ОАЭ. Если раньше Эр-Рияд и Абу-Даби воспринимались почти как единый тандем, то теперь их интересы расходятся в Йемене, нефтяной политике, борьбе за международный бизнес и региональное влияние.

На этом фоне интересы Алжира и Эр-Рияда частично совпадают. Первый заинтересован в сдерживании ОАЭ в Магрибе и Сахеле, второй — в укреплении собственных позиций в арабском мире. Показательно и то, что 9 сентября, за день до разрыва с ОАЭ, Алжир выразил полную солидарность с Саудовской Аравией после атак на саудовские города.

Говорить о появлении оси Алжир — Эр-Рияд против Абу-Даби пока рано. Гораздо вероятнее прагматичное сближение. Саудовский капитал может частично занять место эмиратского, а Эр-Рияд — получить дополнительные позиции в Северной Африке. Пока речь идёт скорее о совпадении интересов, чем о формировании нового союза. Но если конфликт Алжира с ОАЭ продолжит углубляться, исключать более тесного политического сближения с Саудовской Аравией уже нельзя.