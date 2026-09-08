Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал свои отношения с президентом страны Владимиром Путиным дружескими. Об этом дипломат рассказал в интервью интернет-проекту «Сама Меньшова».

«Мы люди, которые делают одно дело, которым доверяет наш народ. И это ко многому обязывает. Поэтому здесь, если под дружбой вы понимаете совместную работу, в которой каждый доверяет друг другу и старается поддерживать друг друга, то да», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что занимает пост министра иностранных дел уже 22 года и за это время им с президентом удалось стать одной командой на работе.