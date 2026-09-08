Россия в ночь на 8 сентября нанесла по Украине масштабный удар с применением баллистических и крылатых ракет, противокорабельных ракет и ударных беспилотников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в результате атаки в Киеве погибли два человека, еще десять получили ранения. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Удары также были зафиксированы в Киевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Зеленский отметил, что украинская противовоздушная оборона уничтожила 175 воздушных целей. При этом он подчеркнул, что баллистические ракеты остаются сложными для перехвата, и призвал международных партнеров увеличить поставки систем ПВО.