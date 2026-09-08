Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Валериу Киверь заявил, что урегулирование приднестровского конфликта возможно без предоставления непризнанному Приднестровью особого статуса.

По его словам, предложенные за десятилетия проекты федерализации, конфедерации и особого статуса не привели к реинтеграции страны. Сейчас Кишинев делает ставку на постепенное сближение двух берегов Днестра в экономической, налоговой, социальной и образовательной сферах.

Киверь отметил, что Конституция Молдовы не требует обязательного предоставления региону особого статуса, а закон 2005 года предусматривает для начала переговоров о его статусе два условия — демократизацию и демилитаризацию.

По словам вице-премьера, сейчас эти условия не выполнены, поэтому власти продолжат поэтапную интеграцию, после чего будет определена окончательная политико-правовая модель урегулирования.