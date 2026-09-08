Президент США Дональд Трамп призвал прекратить продажи самолетов канадской компании Bombardier на американском рынке. Об этом написал в соцсети Truth Social.

«Больше никаких продаж Bombardier в США! Их продукция недостаточно хороша! Более 50% их выручки поступает из Соединенных Штатов. Они живут за счет американских покупателей, компаний, аэропортов и сервиса», – написал Трамп.

Он назвал несправедливым и нечестным решение канадских властей запретить компании Gulfstream Aerospace вести бизнес в Канаде.