Президент США Дональд Трамп призвал прекратить продажи самолетов канадской компании Bombardier на американском рынке. Об этом написал в соцсети Truth Social.
«Больше никаких продаж Bombardier в США! Их продукция недостаточно хороша! Более 50% их выручки поступает из Соединенных Штатов. Они живут за счет американских покупателей, компаний, аэропортов и сервиса», – написал Трамп.
Он назвал несправедливым и нечестным решение канадских властей запретить компании Gulfstream Aerospace вести бизнес в Канаде.
«Эта эра закончилась! Если они хотят наш рынок, они должны строить здесь и перестать относиться к Америке как к «копилке». Покупайте американское. Летайте на американских авиалайнерах. Плавайте по озеру Америка», – заключил Трамп.