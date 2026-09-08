Объединенные Арабские Эмираты после завершения конфликта на Ближнем Востоке рано или поздно восстановят отношения с Ираном, заявил советник президента страны по дипломатическим вопросам Анвар Гаргаш.

«Отношения с Ираном остаются центральным вопросом не только для ОАЭ, но и для всех стран Персидского залива. Иран остается нашим соседом, и в какой-то момент нам придется найти способ восстановить то, что можно восстановить. География не оставляет нам альтернативы», – сказал он во время выступления на международном форуме Hili Forum, посвященном вопросам геополитики, экономики и безопасности Ближнего Востока, в Абу-Даби.

Вместе с тем Гаргаш отметил, что восстановление доверия между странами – это «другой вопрос», поскольку «функциональные отношения» восстановить значительно проще. По его оценке, на возвращение взаимного доверия могут уйти «много лет, а возможно, десятилетия».