Китайская государственная компания Jilin Chemical Fiber Group отправила в Россию 46 тонн полиакрилонитрила — материала, необходимого для производства углеродного волокна, используемого в беспилотниках. Поставка была оформлена как гражданский груз, выяснили Politico и The Telegraph.

Получателем указана «Алабуга-Волокно» — дочерняя структура «Росатома». В ОЭЗ «Алабуга» с 2023 года также собирают беспилотники на базе иранских «Шахедов».

По оценке главы Института науки и международной безопасности Дэвида Олбрайта, поставленного сырья может хватить минимум на 1300 дронов. Углеродное волокно применяется в конструкциях, крыльях, а также для усиления двигателя и топливного бака.

Документы получили украинские источники. Их подлинность, по данным Politico, подтвердили власти Украины и специальный комитет Палаты представителей США по Китаю. Материалы также передали британскому правительству.

США информацию не прокомментировали, а МИД Великобритании не стал оспаривать содержащиеся в документах сведения.