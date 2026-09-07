В недавно объявленном администрацией Трампа «экономическом дне Д» против Ирана есть один принципиальный изъян. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новая кампания санкций и давления призвана «перекрыть все экономические каналы, поддерживающие тиранический режим» в Иране. Однако главный экономический спасательный круг Тегерана — Китай — при этом даже не был назван.

Как пишет Foreign Policy, Китай уже давно является крупнейшим покупателем иранской нефти. По некоторым оценкам, около 90% нефтяного экспорта Ирана направляется именно туда через сеть так называемого теневого флота. Кроме того, Китай предоставляет доступ к Системе трансграничных межбанковских платежей (CIPS), позволяющей проводить банковские операции в обход долларовой системы. С начала войны с Ираном объем операций через CIPS вырос с 680 млрд до 790 млрд юаней в день. Таким образом, если Соединенные Штаты действительно намерены нанести серьезный экономический ущерб Ирану, им придется оказать давление и на Китай.

Однако Пекин, судя по всему, совершенно не напуган. Когда на пресс-конференции Бессента неоднократно спрашивали, будет ли операция Economic Outcast направлена против Пекина, министр ушел от прямого ответа и даже не упомянул Китай по имени: «Никто не находится вне досягаемости американских санкций».

А когда его спросили, почему Министерство финансов США пока лишь угрожает санкциями, вместо того чтобы немедленно их ввести, Бессент ответил просто: «Зачем мне взрывать мировую финансовую систему?»

Судя по сдержанной реакции Китая, новые шаги Вашингтона особого беспокойства в Пекине не вызвали. Представитель МИД КНР назвал американское решение «незаконным», но дальше этого китайские власти практически не пошли. Один из китайских аналитиков в публикации на China Internet Information Center — информационном ресурсе при Госсовете КНР — охарактеризовал заявление Бессента как «акт беспомощности», который скорее отражает стремление Вашингтона справиться с внутренним недовольством американцев, чем действительно оказать давление на Иран. Одно из частных китайских СМИ также обратило внимание на расплывчатость новых американских санкций и медленные темпы их реализации.

Тем не менее Китай уже публично заявил, что ответит, если США начнут преследовать китайские компании. И председатель КНР Си Цзиньпин прекрасно понимает, что у Пекина есть необходимые для этого рычаги. Это осознают и по крайней мере некоторые представители администрации Трампа.

За последнее время Пекин создал юридическую основу для ответных мер. В мае Китай впервые задействовал новую политику так называемых «блокирующих правил» в ответ на американские санкции против нескольких крупнейших независимых китайских нефтеперерабатывающих предприятий. По сути, эти правила устанавливают юридический запрет для компаний как внутри Китая, так и за его пределами соблюдать американские санкции против Ирана.

Пока Пекин предпочитает не применять этот механизм в полной мере, однако продолжает давать Вашингтону понять, что при необходимости готов это сделать.

Но самое главное — Китай знает, что у него есть козырь. Помимо обычных ответных санкций Пекин способен пойти на эскалацию экономического противостояния с Вашингтоном. Одним из наиболее мощных инструментов остается запрет на экспорт редкоземельных металлов, который Китай при необходимости может ввести вновь.

Замораживание поставок редкоземельных материалов в США в прошлом году привело к остановке работы отдельных сегментов американской промышленности, особенно оборонного сектора, и вынудило Трампа быстро отступить в вопросе тарифов против Китая.

Вашингтон сделал немало громких заявлений о создании альтернативных цепочек поставок, однако пока ему с трудом удается сократить общую зависимость от Китая. США приходится конкурировать с результатами десятилетий китайских инвестиций в мощности по переработке редкоземельных материалов. При этом в свое время сами Соединенные Штаты вполне сознательно перенесли значительную часть этих производственных процессов за рубеж из-за их крайне высокого уровня загрязнения окружающей среды.

Более того, Китай явно готов проверить, насколько далеко Вашингтон действительно намерен зайти.

США уже ввели санкции против одного из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих предприятий Китая, а также против 40 судоходных компаний. Последний пакет ограничений затрагивает еще 60 более мелких посредников. Однако Вашингтон до сих пор не решился ударить по более значимым китайским банкам, обслуживающим эти нефтеперерабатывающие предприятия, и не предпринял серьезной попытки разрушить сложную систему, через которую Китай направляет средства Ирану.

С точки зрения Пекина, в последних заявлениях США нет ничего, что свидетельствовало бы о серьезном намерении Вашингтона резко ужесточить санкционный режим.

Китай такое положение вещей вполне устраивает. Си Цзиньпину необходима экономическая стабильность, чтобы продолжить реформирование китайской экономики, которая испытывает трудности после пандемии COVID-19 и краха пузыря на рынке недвижимости. Пекин пытается постепенно снизить зависимость экономики от экспорта и переориентировать ее на внутренний спрос. Для этого Китаю нужны стабильные отношения с Соединенными Штатами.

Именно поэтому Пекин также заинтересован в том, чтобы запланированный на сентябрь саммит Трампа и Си Цзиньпина в США состоялся без осложнений.

По-настоящему серьезные американские санкции Китай воспринял бы лишь как повод открыть новые фронты в торговой войне с США. Как бы Вашингтон ни представлял ситуацию, для Пекина Иран остается скорее отвлекающим фактором на фоне сложных двусторонних отношений с Соединенными Штатами. В конечном счете ни Китай, ни США, похоже, не заинтересованы в возобновлении полномасштабной торговой войны или дальнейшей эскалации напряженности.

И именно эта ситуация в итоге может сыграть на руку Ирану.

Если Соединенные Штаты не готовы или не способны оказать серьезное и комплексное экономическое давление на Китай — главный экономический канал поддержки Ирана, — Вашингтону остается надеяться, что продолжающейся блокады иранских портов и военного давления окажется достаточно. И это несмотря на то, что Иран десятилетиями демонстрировал способность выдерживать подобное давление.

Судя по всему, в Вашингтоне понимают: чтобы по-настоящему задушить иранскую экономику, необходимо оказывать давление и на Китай. Однако пока администрация Трампа предпочитает избежать новой торговой войны и очередного китайского эмбарго на редкоземельные материалы, это давление в лучшем случае останется половинчатым.