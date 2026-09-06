Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что во время выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна на армянском языке на саммите ШОС задумался, будет ли обеспечен перевод на русский.

«Я подумал, где «ухо», которое надо надеть, чтобы услышать русский перевод, и также подумал, состоится ли русский перевод, есть ли переводчик с армянского на русский. Перевод состоялся», – поделился представитель Кремля.

Песков также расценил выступление Пашиняна как сигнал о стремлении «заявить о суверенности Армении».