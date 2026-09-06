Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что во время выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна на армянском языке на саммите ШОС задумался, будет ли обеспечен перевод на русский.
«Я подумал, где «ухо», которое надо надеть, чтобы услышать русский перевод, и также подумал, состоится ли русский перевод, есть ли переводчик с армянского на русский. Перевод состоялся», – поделился представитель Кремля.
Песков также расценил выступление Пашиняна как сигнал о стремлении «заявить о суверенности Армении».
«Почему только об этом нельзя заявить на русском языке, честно говоря, мы не поняли. Но это выбор главы государства, мы его уважаем. Если это настолько важно, если это является главным, то мы также с уважением относимся к этому выбору», – отметил пресс-секретарь российского лидера.