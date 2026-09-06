В Агдамской районной прокуратуре начали расследование после подрыва трактора на мине в освобожденном от оккупации селе Сарыджалы, в результате которого пострадал водитель. Об этом говорится в совместной информации МВД, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA) Азербайджана.

Водитель техники, 54-летний житель села Шотланлы Агджабединского района Сарыев Эльмдар Хан оглу, получил ранения.

«ANAMA, МВД и Генеральная прокуратура вновь призывают граждан соблюдать правила безопасности, следовать требованиям указателей минной опасности, не прикасаться к подозрительным предметам, не заходить на незнакомые территории», – говорится в сообщении.

Накануне трактор подорвался на мине на неразминированной территории села Сарыджалы Агдамского района.