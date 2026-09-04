После войны в экспертной среде и СМИ обсуждается, насколько быстро Иран сможет восстановить использованные запасы вооружений и восполнить потери в военной инфраструктуре и руководстве. По отдельным оценкам, к 2027 году ИРИ может в значительной степени восстановить свой военный потенциал.

Комментируя этот вопрос в интервью Minval Politika, Раз Цимт, директор программы «Иран и шиитская ось» Института исследований национальной безопасности (INSS), заявил, что единственным, окончательным решением всех проблем, связанных с Ираном, является смена их руководства.

По его словам, он рекомендовал бы с осторожностью относиться к сообщениям о восстановлении ракетного потенциала Ирана.

«Да, у иранцев, судя по всему, есть возможность восстановить свои возможности. Однако лично я считаю, что это займёт больше времени — главным образом из-за ущерба, нанесённого их промышленности. Но, в конечном счёте, как я уже сказал, они смогут это сделать», — сказал Раз Цимт.

Он обратил внимание на то, что единственным, окончательным решением всех проблем, связанных с Ираном, является «смена руководства». Цимт отметил, что Израиль и Соединённые Штаты могут попытаться ослабить власть, подорвать его позиции и оказать на него давление.

«Но в конечном счёте, если мы не увидим сотни тысяч или миллионы иранцев на улицах, организованно выступающих против власти, а также расколов и разногласий внутри самого руководства, которые значительно усложнили бы для него подавление будущих протестов, осуществить смену руководства извне будет очень сложно. И поэтому мы оказываемся в ситуации, когда до смены руководства может пройти шесть месяцев, а может — шесть лет. Никто сейчас не может сказать, сколько это займёт», — сказал он.

По его словам, главная задача Израиля — сделать всё возможное, чтобы замедлить и усложнить восстановление Ирана — как его ядерной программы, так и программы создания баллистических ракет и поддержки прокси-сил, и эти три направления необходимо рассматривать отдельно.

«Что касается ядерной проблемы, Израиль всегда рассматривал её как приоритет номер один. И здесь я считаю, что если у израильтян и американцев есть разведывательная информация о том, что Иран, например, принял решение выйти из ограничений или возобновить обогащение урана, то другого варианта, кроме военного, нет. Если мы получаем разведданные о том, что в какой-то момент иранцы пытаются использовать новый объект для обогащения урана, единственным реальным решением будет нанести удар по этому объекту. И снова: речь не идёт об уничтожении. Мы не можем уничтожить ядерную программу Ирана, но можем немного замедлить её развитие», — заявил собеседник.

Касаясь баллистических ракет Ирана, он добавил, что здесь ситуация аналогичная: невозможно полностью уничтожить ракетные возможности Ирана. У них есть технологии, кадры и знания, необходимые для их восстановления. Можно лишь попытаться замедлить этот процесс с помощью военных действий и секретных операций.

«Кстати, одним из способов замедлить развитие ядерной программы могут быть и дипломатические меры. Если между Ираном и США будет достигнуто соглашение, согласно которому, например, уран, обогащённый до 60% или 20%, будет вывезен или разбавлен до уровня 3,67%, то есть до более низкой степени обогащения, это также может помочь замедлить этот процесс», — отметил Цимт.

Что касается прокси-сил, то аналитик считает, что им необходимо сочетать несколько подходов. С одной стороны, продолжать военные действия — например, в Ливане или в Газе, — чтобы не допустить возникновения новой угрозы, подобной той, с которой они столкнулись до 7 октября. Но этого недостаточно: «Например, в Ливане нам необходимо продвигаться вперёд в реализации меморандума о взаимопонимании, подписанного между Израилем и Ливаном, чтобы создать условия для появления своего рода альтернативы «Хезболле». Поэтому я считаю, что это очень медленная и крайне сложная кампания против различных аспектов иранской угрозы. И до тех пор, пока не произойдёт смена руководства, всё, что мы можем делать, — это лишь замедлять этот процесс».