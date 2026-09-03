Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что в краткосрочной перспективе угроза со стороны России для альянса остается низкой, однако Вашингтон считает Москву непредсказуемой и готовится к возможному ухудшению ситуации.

«Прежде всего хочу заявить, что мы полностью солидарны с Германией и всеми нашими союзниками и остаемся привержены коллективной обороне НАТО», – сказал Уиттакер.

При этом дипломат призвал союзников США наращивать возможности для сдерживания потенциальных угроз.

«Что касается дальнейших действий России, сейчас она увязла в Украине и не может добиться продвижения на фронте, поэтому в краткосрочной перспективе угроза для НАТО остается низкой. Однако агрессивные действия России – вторжение в Украину и ранее аннексия Крыма – заставляют нас считать ее непредсказуемой и допускать, что она может быть готова к действиям против страны НАТО», – отметил американский посол при альянсе.

Уиттакер также заявил, что не ожидает прямого военного конфликта США с Россией в Европе, даже если экономические санкции не смогут сдержать Москву. По его словам, Вашингтон уже подготовился к такому развитию событий и развернул необходимые силы.

Он подчеркнул, что США готовы содействовать завершению конфликта, однако Россия и Украина должны начать переговоры. При этом заявления российского руководства пока не дают Вашингтону оснований для оптимизма, добавил он.