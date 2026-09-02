Президент США Дональд Трамп уверен, что в будущем ему удастся провести новый саммит с российским лидером Владимиром Путиным.

«О, мы его точно проведем… Уверен, что я мог бы (встретиться с Путиным) немедленно. Я хочу сделать это, когда этот конфликт будет подходить к концу, и думаю, что мы так и сделаем», – сказал он журналистам.

Трамп также заявил, что поддерживает регулярный диалог с президентами России и Украины.

«Мы хотим, чтобы у нас были хорошие отношения с Россией, с Украиной, со всеми. Будет хорошо для бизнеса», – подчеркнул он.

По словам американского лидера, Москва и Киев заинтересованы в окончании «этой глупой войны» в Украине. Он отметил, что с обеих сторон погибло огромное количество солдат.