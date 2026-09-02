Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон полностью контролирует ситуацию вокруг Ирана.

«Мы видим все, что они (иранцы) делают. Они не могут сходить в туалет так, чтобы мы это не увидели», – сказал Трамп.

По его словам, США полностью контролируют Ормузский пролив, а попытки Ирана восстановить радарные системы и ракетный потенциал оказались безуспешными.

Трамп также утверждает, что число погибших участников протестов в Иране может достигать десятков тысяч человек.

«Три месяца назад сообщалось о 52 тысячах погибших протестующих. Сейчас я слышу о еще 20–25 тысячах. Таким образом, число погибших может приближаться к 65 тысячам», – отметил американский лидер.

При этом Трамп считает, что иранские власти вскоре могут утратить возможность жестко подавлять протесты.