Бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей призвал не воспринимать всерьез заявления президента США Дональда Трампа о полном поражении Ирана и скором падении его правительства.

По его мнению, Иран обладает значительным опытом противостояния санкциям, поскольку десятилетиями живет в условиях ограничений и научился обходить их. Кроме того, страна располагает устойчивой экономикой и большим образованным населением.

Мюррей также скептически оценил намерение Трампа ввести вторичные санкции против компаний и стран, продолжающих торговать с Ираном.

По мнению бывшего дипломата, полноценное применение таких мер против Китая или стран Персидского залива может спровоцировать серьезный торговый конфликт и негативно отразиться на отношениях США с собственными партнерами.