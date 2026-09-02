Временный поверенный в делах Германии в Москве Бернд Финке был вызван в МИД РФ из-за «антироссийских действий» и заявлений немецких властей, сообщили в российском дипведомстве.

«2 сентября в МИД России был вызван временный поверенный в делах ФРГ в Москве Б.Финке на фоне вчерашних антироссийских действий и заявлений властей Германии», – говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства.

Представитель немецкого посольства провел в здании российского внешнеполитического ведомства около часа, после чего покинул его.

Накануне правительство ФРГ официально обвинило Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле и объявило о принятии ответных мер.

В частности, немецкие власти приняли решение закрыть 18 сентября генеральное консульство РФ в Бонне. Кроме того, Берлин намерен денонсировать соглашение о деятельности Русского дома в Берлине и усилить контроль за въездом граждан России.