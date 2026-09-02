Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран использует деньги для финансирования терроризма и развития ядерной программы, поэтому Вашингтон намерен пресекать обход санкций против Тегерана.

«Речь идет не просто о наказании Ирана. Речь о том, чтобы не дать ему доступ к деньгам, которые затем будут использоваться для финансирования терроризма – именно этим Иран занимался всегда. Им нужны деньги для двух целей: финансировать терроризм и в конечном итоге получить ядерное оружие. Мы не можем позволить этому произойти», – сказал Рубио.

Он также заявил, что ни одна страна не должна помогать Тегерану обходить введенные против него ограничения.