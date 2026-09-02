Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон был вынужден нанести удары по ядерной инфраструктуре Ирана, поскольку Тегеран находился всего в двух неделях от создания ядерного оружия.

«Если бы мы этого не сделали, сейчас Иран уже имел бы ядерное оружие», – сказал американский лидер.

Трамп заявил, что появление ядерного оружия у Ирана создало бы угрозу для Израиля, всего Ближнего Востока, а также американских городов.

Американский лидер также отметил, что США в настоящее время контролируют Ормузский пролив. По его словам, в ходе последних ударов были уничтожены 28 иранских судов.