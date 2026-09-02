Украине потребуется несколько лет на строительство предприятий для производства ракет Patriot даже в случае получения американской лицензии, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.

«Это (предоставление лицензии Киеву) обсуждается прямо сейчас. Но, как я уже говорил, это не является немедленным решением. Наращивание производства, даже при наличии лицензии, требует нескольких лет на строительство таких заводов», – сказал Рубио.

Госсекретарь отметил, что Patriot относится к «крайне сложному вооружению». Поэтому даже возможное предоставление Киеву лицензии не позволит оперативно решить проблему дефицита таких систем.

Рубио также указал, что переговоры по этому вопросу в перспективе могут привести к определенному результату.