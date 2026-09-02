В Париже отменили официальное открытие провокационной выставки, посвященной армянским сепаратистам, находящимся в заключении в Азербайджане, сообщает армянское издание Nouvelles d’Arménie.

Мероприятие должно было состояться 2 сентября на площади перед зданием мэрии Парижа.

По утверждению издания, решение об отмене было принято после обращения азербайджанской стороны к французским властям. При этом запланированная на утро акция представителей армянской общины перед мэрией французской столицы не отменена.

Ранее посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева направила мэру Парижа письмо, в котором выразила протест против проведения провокационной выставки.