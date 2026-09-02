Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о «токсичности» российских железных дорог для Армении не соответствуют действительности.

По словам Оверчука, «Российские железные дороги» продолжают осуществлять транзит грузов через территорию России, в том числе в направлении Европы, и при этом к компании не предъявляются претензии из-за санкций.

«Нам Никол Воваевич говорит, что якобы «Российские железные дороги» в силу каких-то санкционных причин являются токсичными для Армении. Но «Российские железные дороги» осуществляют поставки грузов через российскую территорию — транзитных грузов, допустим, в Европу», — сказал Оверчук журналистам.

Он подчеркнул, что вопросов о «токсичности» или санкционности РЖД, за исключением заявлений Пашиняна, никто не поднимает.