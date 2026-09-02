Венгрия вновь затормозила ход переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз, приостановив обсуждение вопросов доступа к единому рынку и социальной политике. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.

По их словам, Будапешт отказался одобрить открытие второго и третьего переговорных кластеров, сославшись на то, что Киев «должен сначала выполнить соглашение о правах этнических венгров».

Портал напоминает, что для открытия каждого этапа переговоров требуется единогласная поддержка всех 27 государств — членов ЕС. Аналогичные претензии венгерская сторона уже выдвигала в июле.