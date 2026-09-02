Президент России Владимир Путин заявил, что ШОС будет постепенно расширяться, однако при этом организация должна сохранять четкую структуру и не превращаться в аморфное объединение.

«ШОС родилась не спонтанно – организация была создана для выстраивания взаимодействия в сфере безопасности. Однако очень быстро стало понятно, что на такой площадке можно обсуждать и другие вопросы», – заявил российский президент.

По его словам, сроки дальнейшего расширения организации будут зависеть от решения ее участников.

«ШОС будет расширяться постепенно, не спеша», – сообщил Путин.

Он также отметил, что участники организации выступают за сохранение ее четких очертаний.