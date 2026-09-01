Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке и сообщил о договоренности в ближайшее время посетить Москву.

«Очень хорошую встречу провел с президентом России Владимиром Путиным», – сказал Пашинян в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Он сообщил, что стороны договорились продолжить «искренний и конструктивный диалог» во время его ближайшего визита в Москву.