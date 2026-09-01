Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке и сообщил о договоренности в ближайшее время посетить Москву.
«Очень хорошую встречу провел с президентом России Владимиром Путиным», – сказал Пашинян в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Он сообщил, что стороны договорились продолжить «искренний и конструктивный диалог» во время его ближайшего визита в Москву.
«Нужно зафиксировать, что двусторонние отношения Армении и России для обеих стран чрезвычайно важны, и мы очень бережно относимся к этим отношениям, а Россия во главе с президентом Путиным (тоже) бережно относится. Но нужно также констатировать, что в новой среде, в новых условиях эти отношения нуждаются в трансформации, и в результате этой трансформации, я уверен, отношения будут лучше – более конструктивные, более выгодные и более теплые», – добавил армянский премьер.