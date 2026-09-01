Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в перспективы соглашения с Ираном, назвав возможную договоренность «не стоящей бумаги, на которой она написана».

В интервью телеканалу Fox News американский лидер заявил, что Вашингтон уже предоставил Тегерану множество возможностей, однако иранские власти продолжают действовать «безумно» и «глупо».

Он также выразил сомнение в перспективах достижения соглашения с Ираном. По его словам, возможная договоренность с Ираном «не стоит бумаги, на которой она написана».

Трамп также пригрозил Ирану новыми ударами в случае ответных атак на США.

«Если они ответят, по ним ударят гораздо сильнее. А если они сделают это снова, их больше не будет», – указал он.

Кроме того, президент США заявил, что американские военные намеренно дождались почти полного восстановления иранской радиолокационной системы, после чего нанесли по ней новый удар.