Трехсторонняя встреча президентов России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина может состояться на саммите АТЭС, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Тема затрагивалась, да», – сказал Ушаков журналисту, отвечая на вопрос, поднималась ли в ходе российско-китайских переговоров тема трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая.

Он отметил, что Си Цзиньпин как хозяин саммита АТЭС упомянул возможный приезд Трампа. Путин также приглашен на мероприятие.