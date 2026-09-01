Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отказе Еревана от идеи проведения референдума о вступлении страны в Евросоюз, подчеркнув при этом заинтересованность в дальнейшем развитии отношений с Россией.

Пашинян сообщил об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

По словам армянского премьера, соответствующий закон уже принят. При этом он отметил, что Армения заинтересована в углублении отношений с Россией, а изменение ситуации в регионе создает возможность по-новому взглянуть на отношения между Москвой и Ереваном.

«Просто нужно еще констатировать, что в течение последних лет ситуация в общем в нашем регионе, вокруг Армении изменилась. Нам кажется, что нужно посмотреть на ситуацию с этой точки зрения, потому что отношения между Россией и Арменией в конфликтной обстановке – они имели другой смысл. Сейчас, когда в регионе установлен мир, нам кажется, что нужно посмотреть на ситуацию уже свежим взглядом, я думаю, что это послужит развитию наших отношений. Мы имеем в виду углубление и развитие наших отношений, и это очень важно», – подчеркнул армянский премьер.

В ходе встречи Путин не согласился с утверждением Пашиняна о том, что принятие закона не означает заявления о выходе Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей», – сказал президент России.

В ответ Пашинян уточнил, что принятие закона как раз означало отказ от идеи проведения референдума о вступлении в ЕС.