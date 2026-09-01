Правительство Германии решило расторгнуть соглашение о деятельности Русского дома в Берлине после инцидента с БПЛА, обнаруженного в начале августа в аэропорту Лейпциг/Галле, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

По словам Вадефуля, Россия несет ответственность за «гибридную атаку в Лейпциге».

«Федеральное правительство тесно координирует свои действия с партнерами по НАТО и Европейскому союзу. Оно пользуется их поддержкой и, со своей стороны, поддерживает их. Германия сохраняет свой курс в политике безопасности», – сказал Вадефуль на пресс-конференции в Берлине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже заявила, что «на все антироссийские решения Москва даст ответ».

Комментируя ситуацию с Русским домом в Берлине, она обвинила немецкие власти в поиске повода для прекращения его деятельности. По ее словам, Германия участвует в разжигании конфликта вокруг Украины.