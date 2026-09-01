Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Бишкеке стала очередным, но весьма показательным эпизодом процесса, который постепенно меняет саму логику отношений между Баку и Ереваном.

Еще недавно любой контакт между двумя сторонами рассматривался прежде всего через призму посредничества крупных внешних игроков, международных форматов и очередного раунда переговоров. Сегодня Баку и Ереван все чаще решают вопросы напрямую — от мирного соглашения и делимитации границы до торговли, транзита, энергетики и контактов между представителями гражданского общества.

Одним из главных результатов последних месяцев является то, что мирный процесс все заметнее превращается из дипломатической формулы в систему практических отношений.

31 августа в Бишкеке Алиев и Пашинян провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. По ее итогам стороны подтвердили намерение продолжать прямые двусторонние контакты и предпринимать дальнейшие шаги для укрепления устойчивого мира и нормализации межгосударственных отношений. Причем перечень обсуждавшихся вопросов сам по себе весьма показателен. В повестке оказались делимитация границы, торговля, энергетика, транзит, TRIPP, контакты между бизнес-сообществами, парламентариями и гражданским обществом. Иными словами, стороны говорят уже не о том, как прекратить конфликт, а о том, как выстраивать отношения после него.

Особое значение имеет то, что Алиев и Пашинян в Бишкеке вновь сослались на результаты Вашингтонского мирного саммита 8 августа 2025 года и парафированный текст соглашения об установлении мира и межгосударственных отношениях.

Хотя парафированный документ еще требует завершения необходимых юридических процедур, политическая реальность уже опережает формальности, поскольку Азербайджан и Армения вошли в этап практической нормализации. Армянская сторона сама все чаще говорит об установленном мире. Пашинян заявлял, что между Арменией и Азербайджаном установлен мир, причем его правовая основа уже достаточно прочна.

Это принципиальная трансформация. Устойчивый мир — это не только отсутствие боевых действий, но и создание механизмов, которые делают возвращение к противостоянию политически и экономически невыгодным. И такие механизмы постепенно формируются.

Одним из наиболее конкретных направлений остается делимитация государственной границы. В Бишкеке Алиев и Пашинян отдельно подчеркнули необходимость продолжения работы соответствующих государственных комиссий.

Пограничный вопрос все больше переводится из политической плоскости в техническую. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в последних заявлениях говорил о том, что со временем делимитация может превратиться именно в технический процесс.

Другой важный признак нормализации — расширение круга непосредственных контактов. В Бишкеке вместе с Алиевым и Пашиняном присутствовали министры иностранных дел, вице-премьеры, советники по вопросам безопасности и внешней политики. С армянской стороны — Мгер Григорян, Ален Симонян и Арарат Мирзоян, с азербайджанской — Джейхун Байрамов, Хикмет Гаджиев и Шахин Мустафаев.

Мирзоян и Байрамов также провели краткую беседу.

Отдельно стоит отметить контакты помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. В июне они встретились в Дилижане и обсудили мирную повестку и меры укрепления доверия между гражданскими обществами двух стран.

Важно здесь не столько количество встреч, сколько их характер. В процесс одновременно вовлечены руководители государств, министры, дипломаты, представители советов безопасности, бизнес, парламентарии, эксперты и гражданское общество. Это делает нормализацию менее зависимой от отдельных встреч лидеров и превращает ее в постоянный многоуровневый процесс.

При этом наиболее убедительным доказательством реальности нормализации становятся не заявления политиков, а движение товаров.

В Бишкеке Алиев и Пашинян отдельно отметили экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению, транзит зерна и других товаров из третьих стран через территорию Азербайджана в Армению, а также развитие торговых связей между двумя странами.

Азербайджанские нефтепродукты действительно начали поступать в Армению. К маю 2026 года в Армению было экспортировано более 8,5 тыс. тонн дизельного топлива, а также 979 тонн бензина АИ-92 и 2,955 тыс. тонн АИ-95. Одновременно через Азербайджан в Армению транзитом из России поступали зерно, удобрения и другие грузы.

В этом есть особая символика. Территория, которая десятилетиями была пространством конфронтации, начинает использоваться для торговли и транзита. Причем речь идет не только о товарах из Азербайджана. Через азербайджанскую территорию идут и российские грузы в Армению, а также обсуждается ввоз армянской продукции на азербайджанский рынок.

Таким образом, экономические связи начинают опережать политическую нормализацию, создавая для нее дополнительные стимулы.

Отдельное место в этой конструкции занимает TRIPP.

В Кыргызстане Алиев и Пашинян обсудили дальнейшие практические шаги по реализации проекта и развитие транспортных инициатив вдоль маршрута.

Пашинян, представляя программу правительства Армении на 2026–2031 годы, прямо связал TRIPP с перспективой интеграции армянской железнодорожной системы в международные транспортные маршруты. По его словам, железнодорожная линия Нрнадзор-Агарак должна стать частью этой системы, а грузопотоки через Азербайджан будут связаны с TRIPP.

Для Армении это возможность выйти из многолетней транспортной изоляции и получить новые направления торговли и транзита.

Для Азербайджана — создание устойчивой транспортной связи с Нахчываном через территорию Армении и дополнительные возможности для регионального транзита.

Для Турции — перспектива новых сухопутных коммуникаций с Азербайджаном и Центральной Азией.

А для России — сохранение и расширение возможностей транспортного доступа к Армении.

Таким образом, экономическая логика начинает работать в пользу мира: чем больше интересов сторон зависит от мирного сотрудничества, тем прочнее становится сама нормализация.

Российский фактор при этом никуда не исчезает, хотя его роль меняется. Если раньше армяно-азербайджанское урегулирование в значительной степени рассматривалось через трехсторонние форматы с участием Москвы, то нынешний процесс развивается преимущественно на двусторонней основе.

Вашингтон в 2025 году сыграл важную роль в формировании политической рамки нового этапа, однако дальнейшая реализация договоренностей все больше осуществляется непосредственно Баку и Ереваном.

При этом Армения пытается расширить внешнеполитические и экономические возможности, не разрушая существующие связи с Россией.

Показательно заявление Мирзояна о том, что Москва готова обсуждать восстановление участков армянских железных дорог, ведущих к границам с Турцией и Азербайджаном. Министр подчеркнул необходимость найти решение, при котором Армения получит новые транспортные возможности, а российские интересы будут учтены.

Еще более показательно предложение Пашиняна обсудить передачу управления армянской железнодорожной инфраструктурой третьей стороне, приемлемой и для Еревана, и для Москвы. Это говорит о том, что новая транспортная архитектура региона может формироваться не обязательно за счет вытеснения России, а через поиск формата, в котором ее экономические интересы также находят место.

Не менее важный фактор находится внутри самой Армении. После парламентских выборов 7 июня Пашинян заявил, что армянское общество проголосовало за концепцию «Реальной Армении». В его трактовке речь идет о государстве, ориентированном на безопасность, мир, благополучие граждан и развитие международно признанной территории Армении. Это имеет прямое отношение к нормализации с Азербайджаном.

Если мир становится частью внутренней государственной стратегии, он перестает быть исключительно внешнеполитическим проектом правительства. Открытие транспортных коммуникаций, торговля, инвестиции и участие Армении в региональных маршрутах начинают рассматриваться как практические преимущества мира. Поэтому экономическая интеграция и нормализация отношений оказываются связаны между собой.

Параллельно процесс постепенно выходит за пределы официальной дипломатии.

В последние месяцы проходят встречи армянских и азербайджанских экспертов, представителей аналитических центров и гражданского общества. В рамках инициативы «Мост мира» обсуждаются реализация мирной повестки, экономическое сотрудничество, культура и последствия нового регионального порядка. Такие контакты важны потому, что устойчивую нормализацию невозможно построить исключительно на межгосударственных документах.

В этом и заключается главное отличие нынешнего этапа от предыдущих попыток урегулирования. Раньше главным вопросом было: что стороны должны уступить друг другу? Теперь все чаще возникает другой: что стороны могут получить друг от друга?

В результате мир становится не только политической целью, но и экономическим интересом. Именно поэтому сегодняшнюю нормализацию следует оценивать не только по дипломатическим заявлениям или юридическим процедурам. Ее реальный показатель — количество практических связей, которые уже возникают между двумя странами.

В Бишкеке Алиев и Пашинян подтвердили эту логику: мир должен не просто существовать на бумаге — он должен работать.