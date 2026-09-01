Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром на полях заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, министры обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, а также вопросам, представляющим взаимный интерес.
Об этом сообщил МИД Пакистана в соцсети X.
«Стороны подтвердили крепкие дружеские и братские связи между Пакистаном и Азербайджаном и выразили приверженность дальнейшему укреплению двустороннего партнерства. Министры также обменялись мнениями по региональным и международным событиям, а также вопросам, представляющим взаимный интерес», — подчеркивает ведомство.