Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что нехватка ресурсов в американских вооруженных силах при администрации Джо Байдена осложняет операцию против Ирана.

«Я думаю, что мы в Соединенных Штатах находимся в таком положении, когда, какими бы сильными мы ни были, мы станем еще сильнее под руководством президента. Мы, безусловно, видели, что при администрации Байдена военные силы были недофинансированы и испытывали нехватку ресурсов. Мы исправляем это каждый день. Так что, очевидно, это вызывает у нас беспокойство, но оно связано с недофинансированием вооруженных сил на протяжении очень долгого времени. Это то, о чем говорил президент Соединенных Штатов (Дональд Трамп)», – сказал Вэнс журналистам, комментируя вопрос о последствиях продолжающейся операции в Иране, включая сокращение запасов боеприпасов.